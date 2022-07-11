По Миколаєву випустили 6 ракет, є поранений. На півдні горять поля з урожаєм

На півдні горять поля від обстрілів, фото з Facebook Ігоря Луценка

Вранці 11 липня в Миколаєві пролунали вибухи, росіяни обстріляли з артилерії Шосткинський район Сумської області, у Херсонській області тривають пожежі, які окупанти не дозволяють гасити.

Джерело: інформація про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку понеділка 11 липня

Деталі: Миколаївська область: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

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"На зараз розуміємо: 6 ракет. Попередньо без жертв, один поранений", – уточнив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

Баштанський район: у неділю обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житлових будинках та відкритих територіях домогосподарств. Потерпілих немає.

Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

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У Миколаївському районі в неділю ввечері внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

Херсонська область: Херсон у неділю перебував у диму від пожеж: горіли поля у Таврійському мікрорайоні та у передмісті. За повідомленням очевидців, пожежну допомогу окупанти не дозволяли присилати.

Стабільно критичною залишається ситуація в районах області.

Дніпропетровська область: ворог знову обстріляв касетними снарядами Криворізький район. Дві громади – Апостолівську та Зеленодольську. У двох селах – Новосеменівці та Мар’янському – руйнування житла. Попередньо, люди не постраждали.

Сумська область: минулої доби був мінометний обстріл − 5 вибухів − на території Есманської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Ніч була тихою.

О 7.30 ранку 11 липня – "прильоти" по Шосткинському району. Артобстріл. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківська область: за ніч по Харкову росіяни завдали 3 ракетних удари. Влучили у житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ'янському районі.

В результаті ракетного обстрілу зруйновано будівлю школи. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих немає.

У 6-ти поверховому житловому будинку зруйновані під‘їзд житлового будинку з 1-го поверху до 6-го поверху. Пожежі не було. ДСНС-ники врятували жінку.

Третя ракета влучила по відкритій території, пошкодила складські приміщення.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Горіли приватні будинки, господарчі будівлі, відкриті території.

Протягом доби госпіталізували одну людину у Золочеві .

Луганська область: за ніч росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.

Застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанська та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Донецька область: обстріли не припиняються. За добу обстріляно Бахмут, с. Горіхове, с. Ласточкіне, с. Стара Миколаївка, с. Ближня, с. Кліщіївка.

Пошкоджено 49 об’єктів (35 житлових будинків, багатоповерхівка, 13 гаражів, промислові та інфрастуктурні об'єкти).

За ніч – обстріли Торецька, Сіверська, Мар'їнської, Миколаївської та Часовоярської ТГ.

Область без газу і частково без води й електрики.

Евакуація населення триває.