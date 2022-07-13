Российские ракеты за день уничтожили 600 га зерна в Запорожской области

В результате обстрелов со стороны РФ в Запорожской области во вторник выгорело около 600 гектаров зерновых культур разных сортов.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В ходе вчерашнего ракетного обстрела несколько кассетных снарядов разорвались на полях Гуляйпольской громады. В результате – выгорело более 600 гектаров зерновых культур разных сортов, из них – пшеница, рапс, ячмень, рапс".

Детали: По словам обратившихся в полицию представителей Ореховского сельского совета, на прошлой неделе в Малой Токмачке по полям с пшеницей попали фосфорными и ракетными боеприпасами. Уничтожено около 800 гектаров урожая. Кроме того, в результате обстрела поселков Ровнополье и Полтавка разрушены два сельскохозяйственных объекта.

Напомним: