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Российские ракеты за день уничтожили 600 га зерна в Запорожской области

"Украинская правда"Среда, 13 июля 2022, 17:25
Российские ракеты за день уничтожили 600 га зерна в Запорожской области

В результате обстрелов со стороны РФ в Запорожской области во вторник выгорело около 600 гектаров зерновых культур разных сортов.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В ходе вчерашнего ракетного обстрела несколько кассетных снарядов разорвались на полях Гуляйпольской громады. В результате – выгорело более 600 гектаров зерновых культур разных сортов, из них – пшеница, рапс, ячмень, рапс".

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Детали: По словам обратившихся в полицию представителей Ореховского сельского совета, на прошлой неделе в Малой Токмачке по полям с пшеницей попали фосфорными и ракетными боеприпасами. Уничтожено около 800 гектаров урожая. Кроме того, в результате обстрела поселков Ровнополье и Полтавка разрушены два сельскохозяйственных объекта.

Напомним:

  • В южных регионах Украины продолжаются пожары в полях с урожаем, которые оккупанты не позволяют тушить.
  • 13 июля в Стамбуле начались переговоры по вывозу украинского зерна с участием делегаций Украины, Турции, ООН и России.

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Темы: Запорожьезерносельское хозяйство
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