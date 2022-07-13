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Часів Яр: кількість загиблих від удару по будинку зросла до 48 осіб

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 19:58
Часів Яр, фото ДСНС

Під завалами будинку в місті Часів Яр Донецької області виявили ще одного загиблого, кількість жертв ракетного удару росіян зросла до 48-ми. 

Джерело: ДСНС України 

Дослівно: "Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.

Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб.

Роботи тривають".

Передісторія:

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