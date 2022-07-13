Часів Яр: кількість загиблих від удару по будинку зросла до 48 осіб
Середа, 13 липня 2022, 19:58
Під завалами будинку в місті Часів Яр Донецької області виявили ще одного загиблого, кількість жертв ракетного удару росіян зросла до 48-ми.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.
Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб.
Роботи тривають".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку.
- Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".