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Часів Яр: кількість загиблих від удару по будинку зросла до 48 осіб

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 19:58
Часів Яр: кількість загиблих від удару по будинку зросла до 48 осіб
Часів Яр, фото ДСНС

Під завалами будинку в місті Часів Яр Донецької області виявили ще одного загиблого, кількість жертв ракетного удару росіян зросла до 48-ми. 

Джерело: ДСНС України 

Дослівно: "Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.

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Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб.

Роботи тривають".

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Теми: Донецька областьвійна
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