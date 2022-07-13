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Часов Яр: количество погибших от удара по дому возросло до 48 человек

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 19:58
Часов Яр, фото ГСЧС

Под завалами дома в городе Часов Яр Донецкой области обнаружили еще одного погибшего, количество жертв ракетного удара россиян возросло до 48-ми.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего человека. 

Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. 

Работы продолжаются".

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Темы: Донецкая областьвойна
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