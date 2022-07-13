Часов Яр: количество погибших от удара по дому возросло до 48 человек
Среда, 13 июля 2022, 19:58
Под завалами дома в городе Часов Яр Донецкой области обнаружили еще одного погибшего, количество жертв ракетного удара россиян возросло до 48-ми.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего человека.
Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек.
Работы продолжаются".
Предыстория:
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- 9 июля оккупанты нанесли удар по Часовому Яру, попав в пятиэтажку.
- Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трех сотен националистов".