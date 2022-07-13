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Від ракет у Запоріжжі постраждали 14 людей

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 20:31
Запоріжжя, фото Офісу генпрокурора

Станом на 20:00 відомо про 14 постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю, який російські військові скоїли 13 липня. 

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв і Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Сьогодні рашистські потвори принесли в наше місто чергову біду. Дві їхні ракети поцілили в одне з міських підприємств. 

Є значні руйнування, а найгірше це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях.

На місці події працюють відповідні служби. Рятувальні роботи тривають".

Деталі: У свою чергу, Офіс генпрокурора повідомив, що за попередніми даними 14 людей отримали поранення.

Куртєв закликав жителів Запоріжжя не поширювати інформацію про "прильоти" ракет ані в соціальних мережах, ані в коментарях у Телеграм-каналах, ані в чатах.

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"Не пишіть і не викладайте фото та відео про те, де саме сталися вибухи. Зараз зовсім не слушні часи для "хайпу". Навіть якщо фото чи відео "заблюрене", по ньому все одно можна вирахувати координати", – попросив він.

Куртєв додав, що, спілкуючись у чатах, не можна бути певним, що там немає колаборантів, корегувальників вогню чи інших спільників ворога. 

Передісторія: В обід 13 липня у місті Запоріжжя пролунали вибухи – російські ракети влучили у підприємство.

Згодом обласна військова адміністрація показала фото, яке демонструє результат удару по підприємсту.

Теми: Запоріжжявійна
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