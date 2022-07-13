От ракет в Запорожье пострадали 14 человек

По состоянию на 20:00 известно о 14 пострадавших от ракетного удара по Запорожью, который российские военные совершили 13 июля.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и Офис генпрокурора

Прямая речь: "Сегодня рашистские уроды принесли в наш город очередную беду. Две их ракеты попали в одно из городских предприятий.

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Есть значительные разрушения, а хуже всего то, что пострадали люди. В настоящее время известно о 12 пострадавших, которые уже получают медицинскую помощь в больницах.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Спасательные работы продолжаются".

Детали: В свою очередь, Офис генпрокурора сообщил, что по предварительным данным 14 человек получили ранения.

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Куртев призвал жителей Запорожья не распространять информацию о прилетах ракет ни в социальных сетях, ни в комментариях в Телеграмм-каналах, ни в чатах.

"Не пишите и не выкладывайте фото и видео о том, где произошли взрывы. Сейчас совсем не время для "хайпа". Даже если фото или видео "заблюрено", по нему все равно можно вычислить координаты", – попросил он.

Куртев добавил, что, общаясь в чатах, нельзя быть уверенным, что там нет коллаборантов, корректировщиков огня или других пособников врага.

Предыстория: В обед 13 июля в городе Запорожье раздались взрывы – российские ракеты попали в предприятие.

Позже областная военная администрация показала фото, демонстрирующее результат удара по предприятию.