Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

От ракет в Запорожье пострадали 14 человек

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 20:31
От ракет в Запорожье пострадали 14 человек
Запорожье, фото Офиса генпрокурора

По состоянию на 20:00 известно о 14 пострадавших от ракетного удара по Запорожью, который российские военные совершили 13 июля.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и Офис генпрокурора

Прямая речь: "Сегодня рашистские уроды принесли в наш город очередную беду. Две их ракеты попали в одно из городских предприятий.

Реклама:

Есть значительные разрушения, а хуже всего то, что пострадали люди. В настоящее время известно о 12 пострадавших, которые уже получают медицинскую помощь в больницах. 

На месте происшествия работают соответствующие службы. Спасательные работы продолжаются".

Детали: В свою очередь, Офис генпрокурора сообщил, что по предварительным данным 14 человек получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Куртев призвал жителей Запорожья не распространять информацию о прилетах ракет ни в социальных сетях, ни в комментариях в Телеграмм-каналах, ни в чатах.

"Не пишите и не выкладывайте фото и видео о том, где произошли взрывы. Сейчас совсем не время для "хайпа". Даже если фото или видео "заблюрено", по нему все равно можно вычислить координаты", – попросил он.

Куртев добавил, что, общаясь в чатах, нельзя быть уверенным, что там нет коллаборантов, корректировщиков огня или других пособников врага.

Предыстория: В обед 13 июля в городе Запорожье раздались взрывы – российские ракеты попали в предприятие.

Позже областная военная администрация показала фото, демонстрирующее результат удара по предприятию.

Темы: Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: