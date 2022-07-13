Делегація доповіла Зеленському про певний успіх щодо зерна у Стамбулі
Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському, що у Стамбулі було досягнуто певного прогресу щодо розблокування транспортування зерна Чорним морем, деталі буде узгоджено з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні до українського народу 13 липня
Пряма мова: "Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море.
Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля.
Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу.
Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.
Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН".
Передісторя:
- З 24 лютого українські порти заблоковані або окуповані Росією, моря заміновані, тож постало питання, як експортувати зерно з України. Росія вже не раз крала українську пшеницю.
- 13 липня у Стамбулі (Туреччина) відбулися чотиристоронні переговори за участі делегацій України, Росії, Туреччини та ООН щодо безпечного транспортування зерна морем.
- Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом та зустріч делегацій України та РФ наступного тижня.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.
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