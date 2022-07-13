Делегація доповіла Зеленському про певний успіх щодо зерна у Стамбулі  

Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському, що у Стамбулі було досягнуто певного прогресу щодо розблокування транспортування зерна Чорним морем, деталі буде узгоджено з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні до українського народу 13 липня

Пряма мова: "Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море.

Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля.

Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу.

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.

Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН".

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Передісторя:

З 24 лютого українські порти заблоковані або окуповані Росією, моря заміновані, тож постало питання, як експортувати зерно з України. Росія вже не раз крала українську пшеницю.

13 липня у Стамбулі (Туреччина) відбулися чотиристоронні переговори за участі делегацій України, Росії, Туреччини та ООН щодо безпечного транспортування зерна морем.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом та зустріч делегацій України та РФ наступного тижня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

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