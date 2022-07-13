Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Делегація доповіла Зеленському про певний успіх щодо зерна у Стамбулі  

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 22:22

Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському, що у Стамбулі було досягнуто певного прогресу щодо розблокування транспортування зерна Чорним морем, деталі буде узгоджено з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. 

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні до українського народу 13 липня

Пряма мова: "Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море.

Реклама:

Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. 

Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу. 

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. 

ВІДЕО ДНЯ

Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН".

Передісторя: 

  • З 24 лютого українські порти заблоковані або окуповані Росією, моря заміновані, тож постало питання, як експортувати зерно з України. Росія вже не раз крала українську пшеницю.
  • 13 липня у Стамбулі (Туреччина) відбулися чотиристоронні переговори за участі делегацій України, Росії, Туреччини та ООН щодо безпечного транспортування зерна морем.
  • Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом та зустріч делегацій України та РФ наступного тижня. 
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Читайте також: Турецький виклик: як Україні реагувати на нове зближення Анкари та Москви

Теми: зерноЗеленськийТуреччинаЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
зерно
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: