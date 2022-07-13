Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Делегація доповіла Зеленському про певний успіх щодо зерна у Стамбулі  

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 22:22

Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському, що у Стамбулі було досягнуто певного прогресу щодо розблокування транспортування зерна Чорним морем, деталі буде узгоджено з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. 

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні до українського народу 13 липня

Пряма мова: "Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море.

Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. 

Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу. 

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. 

Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторя: 

  • З 24 лютого українські порти заблоковані або окуповані Росією, моря заміновані, тож постало питання, як експортувати зерно з України. Росія вже не раз крала українську пшеницю.
  • 13 липня у Стамбулі (Туреччина) відбулися чотиристоронні переговори за участі делегацій України, Росії, Туреччини та ООН щодо безпечного транспортування зерна морем.
  • Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом та зустріч делегацій України та РФ наступного тижня. 
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Читайте також: Турецький виклик: як Україні реагувати на нове зближення Анкари та Москви

Теми: зерноЗеленськийТуреччинаЧорне море
Головне сьогодні

ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Зеленський змінив голову Чернівецької області

У Стамбулі домовилися створити координаційний центр вивезення зерна – Міноборони Туреччини

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Усі новини...
зерно
У Зеленського розповіли подробиці домовленостей у Стамбулі
Новини економіки: перемовини про деблокаду портів, потреба України у $9 млрд щомісяця
Генсек ООН: У Стамбулі відбувся "критичний" прогрес щодо експорту зерна з України
Останні новини
08:15
Міністр юстиції про підставу для трибуналу над Путіним: Чистий злочин агресії
07:56
Ворог обстріляв Криворізький район
07:48
фотоНа півдні Хорватії майже добу намагаються приборкати масштабну пожежу
07:33
Українці за час війни перетнули кордон понад 9 мільйонів разів – агентство ООН
07:03
ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу
06:08
З Донбасу до Львова вирушить евакуаційний потяг
05:10
оновленоУ Миколаєві окупанти обстріляли цивільні об’єкти – мер
04:12
Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти
03:17
Зеленський відзначив державними нагородами ще 136 військових
02:18
Ворог знову переформовував корабельне угруповання – ОК "Південь"
Усі новини...