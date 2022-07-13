Делегация доложила Зеленскому об определенном успехе по зерну в Стамбуле

Украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому, что в Стамбуле был достигнут определенный прогресс по разблокированию транспортировки зерна по Черному морю, детали будут согласованы с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. .

Источник: Зеленский в вечернем обращении к украинскому народу 13 июля

Прямая речь: "Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море.

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Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия.

Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса.

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Украинская делегация мне доложила, что есть некий прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН".

Предыстория:

С 24 февраля украинские порты заблокированы или оккупированы Россией, моря заминированы, поэтому возник вопрос, как экспортировать зерно из Украины. Россия уже не раз воровала украинскую пшеницу.

13 июля в Стамбуле (Турция) состоялись четырехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России, Турции и ООН относительно безопасной транспортировки зерна по морю.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники переговоров договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем и встрече делегаций Украины и РФ на следующей неделе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

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