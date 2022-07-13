Зеленський про КНДР і "визнання" ОРДЛО: Таке додаткових коментарів не потребує

Президент Володимир Зеленський вважає, що "визнання" КНДР так званої "незалежності" ОРДЛО навіть не потребує реакції, бо і так очевидно, яким шляхом йде Україна, а яким окупанти.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Взяв участь у роботі конференції "Азійське лідерство", яка щороку відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея. Це один із тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону. І для України важливо, щоб наші інтереси й цінності звучали та сприймалися в усіх частинах світу, тим більше в країнах – лідерах Азії. Я подякував за підтримку й закликав до більш активного протистояння російській тактиці терору.

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І яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти".

Нагадаємо:

13 липня ватажок бойовиків Донецької області Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів української області.

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею т.зв. "незалежності" окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки".

Маріонетки Кремля вже можуть похвалитися "визнанням" з боку Росії, Сирії та невизнаних квазіформувань на території Грузії: Осетії та Абхазії.

Україна у відповідь на "визнання" ОРДЛО Сирією - розірвала із цією країною дипломатичні відносини.