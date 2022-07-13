Зеленский о КНДР и "признании" ОРДЛО: Такое дополнительных комментариев не требует

Президент Владимир Зеленский считает, что "признание" КНДР так называемой "независимости" ОРДЛО даже не нуждается в реакции, потому что и так очевидно, по какому пути идет Украина, а по какому оккупанты.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Принял участие в работе конференции "Азиатское лидерство", которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Республики Корея. Это одна из тех площадок, которая привлекает внимание всего региона. И для Украины важно, чтобы наши интересы и ценности звучали и воспринимались в во всех частях мира, тем более в странах – лидерах Азии, я поблагодарил за поддержку и призвал к более активному противостоянию российской тактике террора.

Реклама:

И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты".

Что предшествовало:

13 июля главарь боевиков Донецкой области Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государственность" оккупированных регионов области.

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ​​ответ на признание ею т.н. "независимости" оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в свершении якобы "справедливого дела по защите достоинства и безопасности".

Марионетки Кремля уже могут похвастаться "признанием" со стороны России, Сирии и непризнанных квазиформирований на территории Грузии: Осетии и Абхазии.

Украина в ответ на "признание" ОРДЛО Сирией разорвала с этой страной дипломатические отношения.