Россияне ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых

Винница после удара по центру, фото местных жителей

В Виннице утром произошли взрывы и пожары в результате ракетного удара россиян по центру города, известно о 12 погибших и 25 раненых.

Источник: корреспондент "Украинской правды", местные жители в Telegram-каналах, глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей Борзов, Нацполиция, ГСЧС

Детали: По разным данным, раздалось то ли два, то ли три-четыре взрыва. Было попадание ракет в районе центра, над городом поднимается дым.

Глава Винницкой области Сергей Борзов в 11:20 подтвердил: "Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется".

4 ракеты над областью сбили силы ПВО, добавил он.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил предварительную информацию: "3 российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и неподалеку жилые дома".

В 12:10 полиция сообщила, что 8 человек погибли, 30 – ранены (сначала сообщилось о 2 погибших и 6 раненых). Среди погибших – маленький ребенок.

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По данным ГСЧС, по состоянию на 12:15 известно о 12 погибших и 25 раненых.

На месте ударов возник пожар, огонь переметнулся на автостоянку. Там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

Ракетный удар по центру Винницы Фото местных жителей

Клименко направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическую лабораторию.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на ракетные удары по Виннице и показал видео последствий.

По состоянию на 10:24 в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.