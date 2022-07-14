Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых

Елена Рощина, Роман ПетренкоЧетверг, 14 июля 2022, 10:55
Винница после удара по центру, фото местных жителей

В Виннице утром произошли взрывы и пожары в результате ракетного удара россиян по центру города, известно о 12 погибших и 25 раненых.

Источник: корреспондент "Украинской правды", местные жители в Telegram-каналах, глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей БорзовНацполиция, ГСЧС

Детали: По разным данным, раздалось то ли два, то ли три-четыре взрыва. Было попадание ракет в районе центра, над городом поднимается дым.

Глава Винницкой области Сергей Борзов в 11:20 подтвердил: "Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется".

4 ракеты над областью сбили силы ПВО, добавил он.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил предварительную информацию: "3 российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и неподалеку жилые дома".

В 12:10 полиция сообщила, что 8 человек погибли, 30 – ранены (сначала сообщилось о 2 погибших и 6 раненых). Среди погибших – маленький ребенок.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ГСЧС, по состоянию на 12:15 известно о 12 погибших и 25 раненых.

На месте ударов возник пожар, огонь переметнулся на автостоянку. Там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

Ракетный удар по центру Винницы
Ракетный удар по центру Винницы
Фото местных жителей

Клименко направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическую лабораторию.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на ракетные удары по Виннице и показал видео последствий.

По состоянию на 10:24 в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

 
карта воздушных тревог

УП, обновлено
Темы: Винницавойна
Главное сегодня

От ракетного удара РФ в Виннице уже 23 погибших, 5 раненых – в критическом состоянии

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

Малюска: Ахметов больше не олигарх, в частности – благодаря Новинскому

Все новости...
48 жертв: в Часовом Яру завершили разбор завалов многоэтажки
Британская разведка: силы РФ на Донбассе за последние дни фактически не продвинулись
Обстрел Николаева: 9 ракет, повреждены отель, ТРЦ, школы и дома
Прилеты по Виннице: погибли 20 человек, около 50 – в тяжелом состоянии
Последние новости
21:09
фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить
21:07
Цена на нефть упала до уровней 23 февраля
20:54
После удара РФ по Виннице посольство США призвало американцев немедленно уехать из Украины
20:51
В Херсонской области освободили 44 населенных пункта – ОВА
20:35
Премьер Италии уходит в отставку на фоне распада коалиции
20:26
Перед большой войной "Антонов" выплатил юристам миллион долларов за возвращение здания в Киеве
20:24
Австралия и Франция передали Украине средства радиационной защиты и мониторинга
20:15
"Солнечная" Лиза стала ангелом: российская ракета в Виннице унесла жизни 4-летнего ребенка
20:12
"Это раньше Смерть приходила с косой. Теперь она приходит с "Калибром" – житель Винницы
20:09
От ракетного удара РФ в Виннице уже 23 погибших, 5 раненых – в критическом состоянии
Все новости...