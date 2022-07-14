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Россияне ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых

Елена Рощина, Роман ПетренкоЧетверг, 14 июля 2022, 10:55
Россияне ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых
Винница после удара по центру, фото местных жителей

В Виннице утром произошли взрывы и пожары в результате ракетного удара россиян по центру города, известно о 12 погибших и 25 раненых.

Источник: корреспондент "Украинской правды", местные жители в Telegram-каналах, глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей БорзовНацполиция, ГСЧС

Детали: По разным данным, раздалось то ли два, то ли три-четыре взрыва. Было попадание ракет в районе центра, над городом поднимается дым.

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Глава Винницкой области Сергей Борзов в 11:20 подтвердил: "Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется".

4 ракеты над областью сбили силы ПВО, добавил он.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил предварительную информацию: "3 российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и неподалеку жилые дома".

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В 12:10 полиция сообщила, что 8 человек погибли, 30 – ранены (сначала сообщилось о 2 погибших и 6 раненых). Среди погибших – маленький ребенок.

По данным ГСЧС, по состоянию на 12:15 известно о 12 погибших и 25 раненых.

На месте ударов возник пожар, огонь переметнулся на автостоянку. Там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

Ракетный удар по центру Винницы
Ракетный удар по центру Винницы
Фото местных жителей

Клименко направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическую лабораторию.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на ракетные удары по Виннице и показал видео последствий.

По состоянию на 10:24 в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

 
карта воздушных тревог

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Темы: Винницавойна
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