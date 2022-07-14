Залужний про поставки західної зброї: Не допустимо потрапляння до рук терористів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, запевнив його, що Україна не допустить потрапляння західної зброї, яка надходить, до рук терористів.

Джерело: Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів".

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Деталі: Також Залужний у розмові розказав про поточну ситуацію на фронту. За його словами, загарбники продовжують зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути українських військових із займаних позицій.

Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. ЗСУ вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти українські території.

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