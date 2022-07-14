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Залужный о поставках западного оружия: Не допустим попадания в руки террористов

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 13:57
Залужный о поставках западного оружия: Не допустим попадания в руки террористов
Фото Минобороны Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заверил его, что Украина не допустит попадания западного оружия, которое поступает, в руки террористов.

Источник: Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона ясно осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов".

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Детали: Также Залужный в разговоре рассказал о текущей ситуации на фронте. По его словам, захватчики продолжают сосредотачивать свои усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить украинских военных с занимаемых позиций.

Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледарь, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледарь. ВСУ удается отбивать массированные атаки противника. В Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать украинские территории.

Что предшествовало:

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  • На прошлой неделе член Палаты представителей США Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине.
  • В Белом доме пообещали ответить на обращение.
  • 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать Временную специальную комиссию, которая будет контролировать использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Темы: войнаЗалужныйоружиеУкраина
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