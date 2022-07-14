Росіяни в Херсоні облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі – розвідка

У драматичному театрі ім. Миколи Куліша в Херсоні окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram

Дослівно: "В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось у ніч з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру".

Деталі: За інформацією розвідки, окупанти також готуються до проведення так званого "референдуму". У захопленому Херсоні очікують на прибуття групи політтехнологів з Росії, яких планують розмістити в готелі "Бордо" під посиленою охороною.

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