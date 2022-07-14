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Россияне в Херсоне обустроили склад боеприпасов в драмтеатре – разведка

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 14:48
Россияне в Херсоне обустроили склад боеприпасов в драмтеатре – разведка
Херсонский драматический театр имени Николая Кулиша, фото theatre.org.ua

В драматическом театре им. Николая Кулиша в Херсоне оккупанты обустроили склад артиллерийских боеприпасов.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась в ночь с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра".

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Детали: По информации разведки, оккупанты также готовятся к проведению так называемого "референдума". В захваченном Херсоне ожидают прибытия группы политтехнологов из России, которых планируют разместить в гостинице "Бордо" под усиленной охраной.

Напомним:

  • В марте стало известно, что оккупанты в Херсонской области задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".
  • В Херсоне оккупанты начали демонтаж памятника Героям Небесной сотни, также продолжается уничтожение монументов героям АТО/ООС.

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Темы: ХерсоноружиевойнаРосcия
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