Санкції через війну: росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики

Міжнародна та Європейська федерації важкої атлетики заборонили спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під егідою цих організацій.

Джерело: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook

Пряма мова Гутцайта: "Санкції. Важка атлетика. У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна IWF та Європейська EWF застосували санкції проти Росії та Білорусі за війну проти України.

Спортсмени, тренери та судді з РФ та РБ відсторонені від усіх змагань під егідою IWF і EWF".

Деталі: За словами Гутцайта, без представників країн-агресорів пройдуть:

чемпіонат світу серед юніорів,

чемпіонат Європи,

чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років,

чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років.

Міністр додав, що російським і білоруським спортсменам також заборонимили змагатися під нейтральним прапором.

Крім того, у Росії забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році.

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"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати", – підсумував Гутцайт.

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