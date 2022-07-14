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Санкції через війну: росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 15:31
Санкції через війну: росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики
Фото з Facebook Гутцайта

Міжнародна та Європейська федерації важкої атлетики заборонили спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під егідою цих організацій.  

Джерело: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook

Пряма мова Гутцайта: "Санкції. Важка атлетика. У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна IWF та Європейська EWF застосували санкції проти Росії та Білорусі за війну проти України.

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Спортсмени, тренери та судді з РФ та РБ відсторонені від усіх змагань під егідою IWF і EWF".

Деталі: За словами Гутцайта, без представників країн-агресорів пройдуть:

  • чемпіонат світу серед юніорів,
  • чемпіонат Європи,
  • чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років,
  • чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років.

Міністр додав, що російським і білоруським спортсменам також заборонимили змагатися під нейтральним прапором.

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Крім того, у Росії забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році.

"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати", – підсумував Гутцайт.

Передісторія: 

  • Раніше у Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.
  • На початку липня міністри спорту 35 європейських і неєвропейських країн виступили зі спільною вимогою призупинити членство Росії і Білорусі у міжнародних спортивних організаціях.

Теми: Росіяспортвійнасанкції
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