Санкції через війну: росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики
Міжнародна та Європейська федерації важкої атлетики заборонили спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під егідою цих організацій.
Джерело: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook
Пряма мова Гутцайта: "Санкції. Важка атлетика. У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна IWF та Європейська EWF застосували санкції проти Росії та Білорусі за війну проти України.
Спортсмени, тренери та судді з РФ та РБ відсторонені від усіх змагань під егідою IWF і EWF".
Деталі: За словами Гутцайта, без представників країн-агресорів пройдуть:
- чемпіонат світу серед юніорів,
- чемпіонат Європи,
- чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років,
- чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років.
Міністр додав, що російським і білоруським спортсменам також заборонимили змагатися під нейтральним прапором.
Крім того, у Росії забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році.
"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати", – підсумував Гутцайт.
Передісторія:
- Раніше у Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.
- На початку липня міністри спорту 35 європейських і неєвропейських країн виступили зі спільною вимогою призупинити членство Росії і Білорусі у міжнародних спортивних організаціях.