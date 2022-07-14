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Санкции из-за войны: россиян и белорусов отстранили от соревнований по тяжелой атлетике

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 15:31
Фото с Facebook Гутцайта

Международная и Европейская федерации тяжелой атлетики запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook

Прямая речь Гутцайта: "Санкции. Тяжелая атлетика. В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины Международная IWF и Европейская EWF применили санкции против России и Белоруссии за войну против Украины.

Спортсмены, тренеры и судьи из РФ и РБ отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF".

Детали: По словам Гутцайта, без представителей стран-агрессоров пройдут:

  • чемпионат мира среди юниоров,
  • чемпионат Европы,
  • чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет,
  • чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет.

Министр добавил, что российским и белорусским спортсменам также запретили соперничать под нейтральным флагом.

Кроме того, у России забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году.

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"Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", – подытожил Гутцайт.

Предыстория: 

  • Ранеее у России отобрали право на проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году из-за агрессии против Украины.
  • В начале июля министры спорта 35 европейских и неевропейских стран выступили с общим требованием приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.

Темы: Росcияспортвойнасанкции
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