Санкции из-за войны: россиян и белорусов отстранили от соревнований по тяжелой атлетике
Международная и Европейская федерации тяжелой атлетики запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой этих организаций.
Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook
Прямая речь Гутцайта: "Санкции. Тяжелая атлетика. В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины Международная IWF и Европейская EWF применили санкции против России и Белоруссии за войну против Украины.
Спортсмены, тренеры и судьи из РФ и РБ отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF".
Детали: По словам Гутцайта, без представителей стран-агрессоров пройдут:
- чемпионат мира среди юниоров,
- чемпионат Европы,
- чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет,
- чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет.
Министр добавил, что российским и белорусским спортсменам также запретили соперничать под нейтральным флагом.
Кроме того, у России забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году.
"Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", – подытожил Гутцайт.
Предыстория:
- Ранеее у России отобрали право на проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году из-за агрессии против Украины.
- В начале июля министры спорта 35 европейских и неевропейских стран выступили с общим требованием приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.