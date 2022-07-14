Санкции из-за войны: россиян и белорусов отстранили от соревнований по тяжелой атлетике

Международная и Европейская федерации тяжелой атлетики запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook

Прямая речь Гутцайта: "Санкции. Тяжелая атлетика. В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины Международная IWF и Европейская EWF применили санкции против России и Белоруссии за войну против Украины.

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Спортсмены, тренеры и судьи из РФ и РБ отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF".

Детали: По словам Гутцайта, без представителей стран-агрессоров пройдут:

чемпионат мира среди юниоров,

чемпионат Европы,

чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет,

чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет.

Министр добавил, что российским и белорусским спортсменам также запретили соперничать под нейтральным флагом.

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Кроме того, у России забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году.

"Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", – подытожил Гутцайт.

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