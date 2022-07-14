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Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

"Українська правда"Четвер, 14 липня 2022, 19:13
Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі
Фото пресслужба МОУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк, у якій також брав участь міністр оборони Олексій Резніков, запевнив, що для захисту Києва створені відповідні угруповання військ і різке перенесення боїв під столицю неможливе.

Джерело: пресслужба МОУ

Пряма мова Залужного: "У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угрупування військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе".

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Деталі: За словами головнокомандувача, сьогодні основну небезпеку становлять ракетні удари загарбників, хоча українська протиповітряна оборона збиває чималу кількість їхніх ракет.

Залужний також нагадав, що потенційна лінія зіткнення з окупантами сягає понад дві тисячі кілометрів. При цьому інтенсивні бойові дії перемістилися на Донеччину та Луганщину.

Що було раніше:

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  • Останній раз окупанти нанесли ракетні удари по Києву 26 червня – били по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці.
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Теми: війнаЗалужнийКиїв
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