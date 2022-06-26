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"Варварство", "свідома ескалація" і "сигнал лідерам G7": західні політики про обстріли Києва

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 15:28
Київський будинок після удару, фото ДСНС

Західні політики засудили обстріли Києва в неділю вранці російськими військами, назвавши такі дії "варварством" і "свідомою ескалацією" на тлі саміту "Великої сімки".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як передає Reuters, відповідаючи на питання про ракетні обстріли Києва перед зустріччю лідерів "Великої сімки", президент США Джо Байден заявив: "Це ще один приклад їхнього (Росії) варварства".

Посол США в Україні Бріджит Брінк також заявила, що "обурена" повідомленнями про ракетні удари Росії по житловому будинку та дитячому садку в центрі Києва.

"Оскільки Кремль продовжує здійснювати невибіркові напади на цивільних України, Сполучені Штати та наші партнери будуть робити усе можливе для притягнення до відповідальності винних у звірствах", – наголосила вона.

Своєю чергою прем’єр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що Захід повинен зберігати єдність на тлі російської агресії.

Колишній прем’єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає обстріли Києва "свідомою ескалацією з боку Росії".

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"Важко сприймати ракетні обстріли житлових районів Києва цього ранку як щось інше, окрім свідомої ескалації з боку Росії та сигнал для сьогоднішнього саміту G7 в Ельмау", – зазначив експолітик у Twitter.

Подібної думки дотримується і колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"(Обстріл) – це "сигнал" і нагадування саміту G7 в німецькому Ельмау. Росія сьогодні – це хвороба, до якої слід відповідно ставитися. Ніяких компромісів чи переговорів. Просто заблокувати все, поки воєнна машина не видихнеться", – написав він у соцмережах.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ракетного удару один житловий будинок зазнав руйнувань, є загиблий та постраждалі. Також є незначні пошкодження у сусідніх будівлях.

Крім того, одна з російських ракет вранці влучила в дитячий садок.

Теми: війнаКиївG7Росія
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