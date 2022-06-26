Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Варварство", "свідома ескалація" і "сигнал лідерам G7": західні політики про обстріли Києва

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 15:28
Варварство, свідома ескалація і сигнал лідерам G7: західні політики про обстріли Києва
Київський будинок після удару, фото ДСНС

Західні політики засудили обстріли Києва в неділю вранці російськими військами, назвавши такі дії "варварством" і "свідомою ескалацією" на тлі саміту "Великої сімки".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як передає Reuters, відповідаючи на питання про ракетні обстріли Києва перед зустріччю лідерів "Великої сімки", президент США Джо Байден заявив: "Це ще один приклад їхнього (Росії) варварства".

Реклама:

Посол США в Україні Бріджит Брінк також заявила, що "обурена" повідомленнями про ракетні удари Росії по житловому будинку та дитячому садку в центрі Києва.

"Оскільки Кремль продовжує здійснювати невибіркові напади на цивільних України, Сполучені Штати та наші партнери будуть робити усе можливе для притягнення до відповідальності винних у звірствах", – наголосила вона.

Своєю чергою прем’єр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що Захід повинен зберігати єдність на тлі російської агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній прем’єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає обстріли Києва "свідомою ескалацією з боку Росії".

"Важко сприймати ракетні обстріли житлових районів Києва цього ранку як щось інше, окрім свідомої ескалації з боку Росії та сигнал для сьогоднішнього саміту G7 в Ельмау", – зазначив експолітик у Twitter.

Подібної думки дотримується і колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"(Обстріл) – це "сигнал" і нагадування саміту G7 в німецькому Ельмау. Росія сьогодні – це хвороба, до якої слід відповідно ставитися. Ніяких компромісів чи переговорів. Просто заблокувати все, поки воєнна машина не видихнеться", – написав він у соцмережах.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ракетного удару один житловий будинок зазнав руйнувань, є загиблий та постраждалі. Також є незначні пошкодження у сусідніх будівлях.

Крім того, одна з російських ракет вранці влучила в дитячий садок.

Теми: війнаКиївG7Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: