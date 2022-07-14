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Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 19:13
Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны
Фото пресс-служба МОУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк, в которой также принимал участие министр обороны Алексей Резников, заверил, что для защиты Киева созданы соответствующие группировки войск и резкий перенос боев под столицу невозможен.

Источник: пресс-служба МОУ

Прямая речь Залужного: "В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. В настоящее время мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен".

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Детали: По словам главнокомандующего, сегодня основную опасность представляют ракетные удары захватчиков, хотя украинская противовоздушная оборона сбивает немало их ракет.

Залужный также напомнил, что потенциальная линия столкновения с оккупантами достигает более двух тысяч километров. При этом интенсивные боевые действия переместились на Донетчину и Луганщину.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Последний раз оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву 26 июня – били по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы.
  • Западные политики осудили обстрелы Киева, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита "Большой семерки".

Темы: войнаЗалужныйКиев
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