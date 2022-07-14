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Після удару РФ по Вінниці посольство США закликало американців негайно виїхати з України

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 20:54

Посольство США в Україні в четвер, коли Росія завдала ракетного удару по Вінниці, закликало американців не в’їжджати до України, а тих, хто вже тут перебуває, – негайно поїхати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація з безпекою по всій Україні продовжує бути жорстокою та непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, що тривають, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватний наземний транспорт, якщо це безпечно", – йдеться в повідомленні посольства.

Там радять уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони "можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, зокрема і в західних областях".

"Ситуація з безпекою по всій Україні є дуже нестабільною і може раптово погіршитися. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення рівня обізнаності щодо безпеки", – додають у дипустанові.

Нагадаємо, в четвер близько 11:00 російські війська ударили ракетами по центру ВінниціЗа попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів. Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом. Наразі відомо про 23 загиблих, у лікарнях перебувають до сотні людей.

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Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після ракетного удару Росії по Вінниці заявив, що злочини росіян будуть розслідуванні, а винні - притягнуті до відповідальності.

Посол США Бріджит Брінк назвала атаку "ще одним жахливим нападом, який забрав життя невинних цивільних".

А депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс назвав актом державного тероризму удар росіян по Вінниці.

Теми: війнаСША
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