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Після удару РФ по Вінниці посольство США закликало американців негайно виїхати з України

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 20:54

Посольство США в Україні в четвер, коли Росія завдала ракетного удару по Вінниці, закликало американців не в’їжджати до України, а тих, хто вже тут перебуває, – негайно поїхати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація з безпекою по всій Україні продовжує бути жорстокою та непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, що тривають, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватний наземний транспорт, якщо це безпечно", – йдеться в повідомленні посольства.

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Там радять уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони "можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, зокрема і в західних областях".

"Ситуація з безпекою по всій Україні є дуже нестабільною і може раптово погіршитися. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення рівня обізнаності щодо безпеки", – додають у дипустанові.

Нагадаємо, в четвер близько 11:00 російські війська ударили ракетами по центру ВінниціЗа попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

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На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів. Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом. Наразі відомо про 23 загиблих, у лікарнях перебувають до сотні людей.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після ракетного удару Росії по Вінниці заявив, що злочини росіян будуть розслідуванні, а винні - притягнуті до відповідальності.

Посол США Бріджит Брінк назвала атаку "ще одним жахливим нападом, який забрав життя невинних цивільних".

А депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс назвав актом державного тероризму удар росіян по Вінниці.

Теми: війнаСША
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