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Зеленський відреагував на удар загарбників по Вінниці: Це теракт

"Українська правда"Четвер, 14 липня 2022, 12:43
Володимир Зеленський, фото – пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський назвав терактом ракетний удар російських загарбників по Вінниці, у результаті якого загинуло щонайменше 12 людей, серед яких маленька дитина.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист".

Що було раніше:

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
  • За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
  • Наразі відомо про 12 загиблих і 25 поранених.

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Теми: Вінницявійнажертви
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