Зеленський відреагував на удар загарбників по Вінниці: Це теракт

Президент Володимир Зеленський назвав терактом ракетний удар російських загарбників по Вінниці, у результаті якого загинуло щонайменше 12 людей, серед яких маленька дитина.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram

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Пряма мова Зеленського: "Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист".

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