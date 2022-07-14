Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заступниця міністра оборони пояснила, чому не розголошують скільки військових загинули

Альона Мазуренко Четвер, 14 липня 2022, 21:40
Заступниця міністра оборони пояснила, чому не розголошують скільки військових загинули
фото: ФБ Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих захисників.

Джерело: Маляр у Facebook 

Пряма мова: "Ми не можемо оголошувати цифри, але цей процес іде. Він непростий. Люди пережили горе. У родинах є різні обставини. Ми намагаємось підійти, з одного боку - бездоганно з точки зору формальних процедур, і водночас по-людськи.

Реклама:

Тож, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих? Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану.

Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування.

Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Маляр, ця розмова відбулась в контексті інформування про виплати, які здійснює Міноборони родинам загиблих.

Заступниця міністра оборони запевнила, що родини загиблих забезпечують належні виплати.

Маляр порадила громадським ініціативам, які збирають дані про загиблих і оприлюднюють цю інформацію - зважити на те, що оприлюднення такої інформації наразі шкодить обороні країни.

Що було раніше:

  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Теми: МіноборониЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: