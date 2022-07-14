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Заместитель министра обороны объяснила, почему не разглашают сколько военных погибли

Мазуренко Алена Четверг, 14 июля 2022, 21:40
фото: ФБ Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему государство пока не разглашает общее число погибших защитников.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Мы не можем объявлять цифры, но этот процесс идет. Он непрост. Люди пережили горе. В семьях есть разные обстоятельства. Мы пытаемся подойти, с одной стороны - безупречно с точки зрения формальных процедур, и в то же время по-человечески.

Почему пока официально не называется общее количество погибших? Это обусловлено военной необходимостью во время военного положения.

Это информация, которую не должен знать враг, ведь по этим данным военные специалисты могут сделать немало выводов и использовать эту информацию для анализа и планирования.

Именно поэтому до завершения военного положения эта информация закрыта и не подлежит обнародованию.

Детали: По словам Маляр, этот разговор состоялся в контексте информирования о выплатах, которые осуществляет Минобороны семьям погибших.

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Замминистра обороны заверила, что семьи погибших обеспечивают надлежащие выплаты.

Маляр посоветовала общественным инициативам, которые собирают данные о погибших и обнародуют эту информацию, учесть, что обнародование такой информации вредит обороне страны.

Что предшествовало:

  • В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.
  • В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Темы: МинобороныВооруженные силывойна
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