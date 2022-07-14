Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Заместитель министра обороны объяснила, почему не разглашают сколько военных погибли

Алена МазуренкоЧетверг, 14 июля 2022, 21:40
Заместитель министра обороны объяснила, почему не разглашают сколько военных погибли
фото: ФБ Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему государство пока не разглашает общее число погибших защитников.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Мы не можем объявлять цифры, но этот процесс идет. Он непрост. Люди пережили горе. В семьях есть разные обстоятельства. Мы пытаемся подойти, с одной стороны - безупречно с точки зрения формальных процедур, и в то же время по-человечески.

Реклама:

Почему пока официально не называется общее количество погибших? Это обусловлено военной необходимостью во время военного положения.

Это информация, которую не должен знать враг, ведь по этим данным военные специалисты могут сделать немало выводов и использовать эту информацию для анализа и планирования.

Именно поэтому до завершения военного положения эта информация закрыта и не подлежит обнародованию.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Маляр, этот разговор состоялся в контексте информирования о выплатах, которые осуществляет Минобороны семьям погибших.

Замминистра обороны заверила, что семьи погибших обеспечивают надлежащие выплаты.

Маляр посоветовала общественным инициативам, которые собирают данные о погибших и обнародуют эту информацию, учесть, что обнародование такой информации вредит обороне страны.

Что предшествовало:

  • В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.
  • В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Темы: МинобороныВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Минобороны
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: