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Вінниця: Вбита росіянами дівчинка знімалася в різдвяному ролику Зеленської

П'ятниця, 15 липня 2022, 04:45
Вінниця: Вбита росіянами дівчинка знімалася в різдвяному ролику Зеленської
ФОТО: twitter.com/zelenskaua

Загибла внаслідок російського удару по Вінниці 4-річна Ліза знімалася в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році.

Джерело: Зеленська в Twitter

Дослівно: "Ми познайомилися під час запису відео до різдвяних свят. Маленька бешкетниця встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, але й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими".

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Деталі: У твіті Зеленська оприлюднила фрагмент відео, повна версія якого датована 2021 роком. У ньома Зеленська разом з дітьми з особливими освітніми потребами розмальовувала іграшки для ялинки біля ОП. 

Передісторія: Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці. Станом на вечір кількість жертв становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані. Мама Лізи Ірина наразі перебуває в реанімації. За кілька хвилин до трагедії Ірина опублікувала відео, як вони з донькою їдуть на заняття до логопеда. Ліза мала синдром Дауна.

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Теми: ВінницяРосіявійна
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