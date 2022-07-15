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Винница: Убитая россиянами девочка снималась в рождественском ролике Зеленской

Пятница, 15 июля 2022, 04:45
Винница: Убитая россиянами девочка снималась в рождественском ролике Зеленской
ФОТО: twitter.com/zelenskaua

Погибшая в результате российского удара по Виннице 4-летняя Лиза снималась в ролике первой леди Елены Зеленской к рождественским праздникам в 2021 году.

Источник: Зеленская в Twitter

Дословно: "Мы познакомились во время записи видео к рождественским праздникам. Маленькая озорница успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими".

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Детали: В твите Зеленская обнародовала фрагмент видео, полная версия которого датирована 2021 годом. В нем Зеленская вместе с детьми с особыми образовательными потребностями разрисовывала игрушки для елки возле ОП.

Предыстория: Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы. По состоянию на вечер количество жертв составляет 23 (из них – трое детей), в больницах находятся 64 человека, 5 – в критическом состоянии. Мама Лизы Ирина находится в реанимации. За несколько минут до трагедии Ирина опубликовала видео, как они с дочерью едут на занятия к логопеду. У Лизы был синдром Дауна.

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Темы: ВинницаРосcиявойна
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