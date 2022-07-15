Під Києвом пройдуть антитерористичні навчання, влада просить не хвилюватись
П'ятниця, 15 липня 2022, 12:35
У п’ятницю, 15 липня на території Бучанського району будуть проводитися антитерористичні навчання.
Джерело: Бучанська міська рада у Facebook
Дослівно: "15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутно постріли та вибухи".
Деталі: Місцевих мешканців влада закликала зберігати спокій – "наші тренуються, щоб нищити ворога".
Що було раніше: 9 липня у Києві розпочалися військові заняття з цивільними киянами, щоб підвищити рівень захисту оборони міста.
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