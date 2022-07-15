Під Києвом пройдуть антитерористичні навчання, влада просить не хвилюватись

У п’ятницю, 15 липня на території Бучанського району будуть проводитися антитерористичні навчання.

Джерело: Бучанська міська рада у Facebook

Дослівно: "15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутно постріли та вибухи".

Деталі: Місцевих мешканців влада закликала зберігати спокій – "наші тренуються, щоб нищити ворога".

Що було раніше: 9 липня у Києві розпочалися військові заняття з цивільними киянами, щоб підвищити рівень захисту оборони міста.