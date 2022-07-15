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Под Киевом пройдут антитеррористические учения, власти просят не волноваться

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 12:35
Под Киевом пройдут антитеррористические учения, власти просят не волноваться
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

В пятницу, 15 июля, на территории Бучанского района будут проводиться антитеррористические учения.

Источник: Бучанский городской совет в Facebook

Дословно: "15 июля на территории Бучанского района проводятся антитеррористические учения, будут слышны выстрелы и взрывы".

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Детали: Местных жителей власти призвали сохранять спокойствие – "наши тренируются, чтобы уничтожать врага".

Что предшествовало: 9 июля в Киеве начались военные занятия с гражданскими киевлянами с целью повышения уровня защиты обороны города.

Темы: войнаКиевская область
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