Окупанти обстріляли навчальні заклади у Харкові - ОВА

У п’ятницю, 15 липня, російські ракети пошкодили корпуси двох навчальних закладів Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та Головне управління ДСНС України у Харківській області у Facebook

Пряма мова: "Російські ракети знову влучили на території навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах. Поряд - жодної військової інфраструктури, лише цивільні об’єкти".

Деталі: За інформацією рятувальників, у першому навчальному закладі пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, а також зруйновано трамвайні колії поблизу. Друга ракета влучила на подвір'я неподалік школи. Обійшлося без постраждалих.

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