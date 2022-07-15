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Окупанти обстріляли навчальні заклади у Харкові - ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 13:21
Окупанти обстріляли навчальні заклади у Харкові - ОВА
Фото: ДСНС

У п’ятницю, 15 липня, російські ракети пошкодили корпуси двох навчальних закладів Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та Головне управління ДСНС України у Харківській області у Facebook

Пряма мова: "Російські ракети знову влучили на території навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах. Поряд - жодної військової інфраструктури, лише цивільні об’єкти".

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Деталі: За інформацією рятувальників, у першому навчальному закладі пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, а також зруйновано трамвайні колії поблизу. Друга ракета влучила на подвір'я неподалік школи. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо: 

  • У ніч на 6 липня Харків зазнав ракетних ударів, постраждав корпус Національного педагогічного університету імені Сковороди. 
  • Вранці 15 липня у Миколаєві росіяни влучили у два університети, в результаті чого отримали поранення як мінімум двоє людей.

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Теми: Харківвійна
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