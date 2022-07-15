Оккупанты обстреляли учебные заведения в Харькове - ОВА
Пятница, 15 июля 2022, 13:21
В пятницу, 15 июля, российские ракеты повредили два учебных заведения в Харькове.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook
Прямая речь: "Российские ракеты снова попали на территорию учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом – никакой военной инфраструктуры, только гражданские объекты".
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Детали: По информации спасателей, в первом учебном заведении поврежден фасад здания, выбиты окна, а также разрушены трамвайные пути вблизи. Вторая ракета упала во дворе неподалеку от школы. Обошлось без пострадавших.
Напомним:
- В ночь на 6 июля Харьков подвергся ракетным ударам, пострадал корпус Национального педагогического университета имени Сковороды.
- Утром 15 июля в Николаеве россияне попали в два университета, в результате чего получили ранения как минимум два человека.
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