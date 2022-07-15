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Оккупанты обстреляли учебные заведения в Харькове - ОВА

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 13:21
Оккупанты обстреляли учебные заведения в Харькове - ОВА
Фото: ГСЧС

В пятницу, 15 июля, российские ракеты повредили два учебных заведения в Харькове.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook

Прямая речь: "Российские ракеты снова попали на территорию учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом – никакой военной инфраструктуры, только гражданские объекты".

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Детали: По информации спасателей, в первом учебном заведении поврежден фасад здания, выбиты окна, а также разрушены трамвайные пути вблизи. Вторая ракета упала во дворе неподалеку от школы. Обошлось без пострадавших.

Напомним:

  • В ночь на 6 июля Харьков подвергся ракетным ударам, пострадал корпус Национального педагогического университета имени Сковороды.
  • Утром 15 июля в Николаеве россияне попали в два университета, в результате чего получили ранения как минимум два человека.

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Темы: Харьковвойна
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