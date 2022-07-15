Оккупанты обстреляли учебные заведения в Харькове - ОВА

В пятницу, 15 июля, российские ракеты повредили два учебных заведения в Харькове.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook

Прямая речь: "Российские ракеты снова попали на территорию учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом – никакой военной инфраструктуры, только гражданские объекты".

Детали: По информации спасателей, в первом учебном заведении поврежден фасад здания, выбиты окна, а также разрушены трамвайные пути вблизи. Вторая ракета упала во дворе неподалеку от школы. Обошлось без пострадавших.

Напомним: