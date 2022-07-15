HIMARS уже знищили понад 30 логістичних воєнних об'єктів росіян – Міноборони

Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дозволю собі згадати славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій.

Реклама:

За останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено".

Деталі: При цьому Мотузяник наголосив, що зараз Україна потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє нищити логістику противника. "Власне, що зараз активно робиться", - зауважив він.

Крім того, за його словами, Україна очікує від ленд-лізу "дуже позитивного ефекту, тому що Україна зможе сама обирати зразки озброєння, військової техніки, яка нам буде необхідна в той чи інший момент".

ВІДЕО ДНЯ

Речник Міноборони також заявив, що російські війська лише 30% ударів здійснюють по військових об’єктах в Україні, а інші 70% - по мирних містах.

Передісторія:

Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.

Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.

На початку липня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Читайте також: Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні