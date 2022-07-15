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HIMARS уже знищили понад 30 логістичних воєнних об'єктів росіян – Міноборони

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 16:53
HIMARS уже знищили понад 30 логістичних воєнних об'єктів росіян – Міноборони
система HIMARS, фото Getty Images

Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дозволю собі згадати славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій.

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За останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено".

Деталі: При цьому Мотузяник наголосив, що зараз Україна потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє нищити логістику противника. "Власне, що зараз активно робиться", - зауважив він.

Крім того, за його словами, Україна очікує від ленд-лізу "дуже позитивного ефекту, тому що Україна зможе сама обирати зразки озброєння, військової техніки, яка нам буде необхідна в той чи інший момент".

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Речник Міноборони також заявив, що російські війська лише 30% ударів здійснюють по військових об’єктах в Україні, а інші 70% - по мирних містах.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
  • На початку липня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.
  • Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Читайте також: Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

Теми: зброяСШАМіноборонивійна
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