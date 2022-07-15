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Резніков чекає від Заходу ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 12:56
Резніков чекає від Заходу ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Джерело: Резніков в інтерв'ю виданню Financial Times

Пряма мова: "Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії".

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Деталі: Міністр похвалив системи HIMARS за їхню точність і далекобійність та зазначив, що вони допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі.

За його словами, для будь-якої спроби контрнаступу українських військ потрібно більше ракет і артилерії.

Пряма мова: "До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України…

ВІДЕО ДНЯ

Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступ, і він буде успішним".

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
  • На початку липня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Теми: HIMARSРезніковСШАзброя
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