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Резніков чекає від Заходу ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 12:56
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Джерело: Резніков в інтерв'ю виданню Financial Times

Пряма мова: "Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії".

Деталі: Міністр похвалив системи HIMARS за їхню точність і далекобійність та зазначив, що вони допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі.

За його словами, для будь-якої спроби контрнаступу українських військ потрібно більше ракет і артилерії.

Пряма мова: "До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України…

Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступ, і він буде успішним".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
  • На початку липня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Теми: HIMARSРезніковСШАзброя
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