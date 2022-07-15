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HIMARS уже уничтожили более 30 военных объектов россиян – Минобороны

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 16:53
HIMARS уже уничтожили более 30 военных объектов россиян – Минобороны
система HIMARS, фото Getty Images

Благодаря американским ракетным артиллерийским системам HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона

Прямая речь: "Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой.

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За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, поэтому, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен".

Детали: При этом Мотузяник подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику противника. "Собственно, что сейчас активно делается", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина ожидает от ленд-лиза "очень положительного эффекта, потому что Украина сможет сама выбирать образцы вооружения, военной техники, которая нам будет необходима в тот или иной момент".

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Спикер Минобороны также заявил, что российские войска лишь 30% ударов совершают по военным объектам в Украине, а остальные 70% - по мирным городам.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.
  • Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.
  • В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.
  • Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

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Темы: оружиеСШАМиноборонывойна
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