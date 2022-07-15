HIMARS уже уничтожили более 30 военных объектов россиян – Минобороны

Благодаря американским ракетным артиллерийским системам HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона

Прямая речь: "Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой.

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За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, поэтому, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен".

Детали: При этом Мотузяник подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику противника. "Собственно, что сейчас активно делается", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина ожидает от ленд-лиза "очень положительного эффекта, потому что Украина сможет сама выбирать образцы вооружения, военной техники, которая нам будет необходима в тот или иной момент".

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Спикер Минобороны также заявил, что российские войска лишь 30% ударов совершают по военным объектам в Украине, а остальные 70% - по мирным городам.

Предыстория:

Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.

Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.

В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

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