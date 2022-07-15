Українських пілотів планують навчати керувати винищувачами в США – Єрмак

Українських пілотів можуть навчати у США керуванню винищувачами F-15 та F-16.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Дослівно: "Українських пілотів планують навчати літати на винищувачах F-15 та F-16 у США.

Ця поправка до законопроєкту про оборонний бюджет США на 2023 фінансовий рік була підтримана Палатою представників.

На це планують виділити 100 мільйонів доларів".

Що передувало: Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення 1 млрд доларів для забезпечення безпеки України.

Також конгресмени схвалили поправку про виділення 100 мільйонів доларів для програми тренування українських пілотів.

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Для вступу в силу закон має бути ухвалено Сенатом та підписано президентом США. Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом.