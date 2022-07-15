Украинских пилотов планируют учить управлять истребителями в США – Ермак

Украинские пилоты могут обучать в США управлению истребителями F-15 и F-16.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Дословно: "Украинских пилотов планируют учить летать на истребителях F-15 и F-16 в США.

Эта поправка к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год была поддержана Палатой представителей.

На это планируется выделить 100 миллионов долларов".

Что предшествовало: Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год, предусматривающий выделение 1 млрд долларов для обеспечения безопасности Украины.

Также конгрессмены одобрили поправку о выделении 100 миллионов долларов для программы тренировки украинских пилотов.

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Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.