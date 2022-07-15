Украинских пилотов планируют учить управлять истребителями в США – Ермак
Украинские пилоты могут обучать в США управлению истребителями F-15 и F-16.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Дословно: "Украинских пилотов планируют учить летать на истребителях F-15 и F-16 в США.
Эта поправка к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год была поддержана Палатой представителей.
На это планируется выделить 100 миллионов долларов".
Что предшествовало: Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год, предусматривающий выделение 1 млрд долларов для обеспечения безопасности Украины.
Также конгрессмены одобрили поправку о выделении 100 миллионов долларов для программы тренировки украинских пилотов.
Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.