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СБУ повідомила про "демілітаризацію" двох ворожих літаків на півдні

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 17:44
СБУ повідомила про демілітаризацію двох ворожих літаків на півдні
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

У Запорізькій області українські військові, співпрацюючи з СБУ, уразили два ворожі літаки. 

Джерело: Служба безпеки України у Telegram, джерела УП

Дослівно: "Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК".

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Деталі: Один Су-25 ліквідовано, другий - уражено.

За інформацією джерел УП, збитий літак упав на непідконтрольну Україні територію. 

Як додали у СБУ, нещодавно спецпризначенці також знищили чотири БМП, один БТР та склад боєкомплекту. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.
  • У квітні повідомлялося, що підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Теми: авіаСБУЗбройні силивійна
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