СБУ повідомила про "демілітаризацію" двох ворожих літаків на півдні
П'ятниця, 15 липня 2022, 17:44
У Запорізькій області українські військові, співпрацюючи з СБУ, уразили два ворожі літаки.
Джерело: Служба безпеки України у Telegram, джерела УП
Дослівно: "Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК".
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Деталі: Один Су-25 ліквідовано, другий - уражено.
За інформацією джерел УП, збитий літак упав на непідконтрольну Україні територію.
Як додали у СБУ, нещодавно спецпризначенці також знищили чотири БМП, один БТР та склад боєкомплекту.
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