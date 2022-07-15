СБУ повідомила про "демілітаризацію" двох ворожих літаків на півдні

У Запорізькій області українські військові, співпрацюючи з СБУ, уразили два ворожі літаки.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram, джерела УП

Дослівно: "Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК".

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Деталі: Один Су-25 ліквідовано, другий - уражено.

За інформацією джерел УП, збитий літак упав на непідконтрольну Україні територію.

Як додали у СБУ, нещодавно спецпризначенці також знищили чотири БМП, один БТР та склад боєкомплекту.

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