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СБУ сообщила о "демилитаризации" двух вражеских самолетов на юге

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 17:44
СБУ сообщила о демилитаризации двух вражеских самолетов на юге
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Запорожской области украинские военные, сотрудничая с СБУ, поразили два вражеских самолета.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram, источники УП

Дословно: "На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК". 

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Детали: Один Су-25 ликвидирован, второй – поражен.

По информации источников УП, сбитый самолет упал на неподконтрольную Украине территорию.

Как добавили в СБУ, недавно спецназовцы также уничтожили четыре БМП, один БТР и склад боекомплекта. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Запорожской области военнослужащий Национальной гвардии сбил второй за месяц российский самолет – штурмовик Су-25.
  • В апреле сообщалось, что подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Темы: авиаСБУВооруженные силывойна
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