СБУ сообщила о "демилитаризации" двух вражеских самолетов на юге
Пятница, 15 июля 2022, 17:44
В Запорожской области украинские военные, сотрудничая с СБУ, поразили два вражеских самолета.
Источник: Служба безопасности Украины в Telegram, источники УП
Дословно: "На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК".
Детали: Один Су-25 ликвидирован, второй – поражен.
По информации источников УП, сбитый самолет упал на неподконтрольную Украине территорию.
Как добавили в СБУ, недавно спецназовцы также уничтожили четыре БМП, один БТР и склад боекомплекта.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ