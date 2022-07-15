В Украину прибыли М270, будет хорошая компания HIMARS – Резников

В Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя".

Детали: Резников поблагодарил партнеров и отметил, что врагу не будет пощады.

Что предшествовало: В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

29 июня Министерство обороны Норвегии пообещало поспособствовать тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.

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