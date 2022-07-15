Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину прибыли М270, будет хорошая компания HIMARS – Резников

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 19:15
В Украину прибыли М270, будет хорошая компания HIMARS – Резников
М270, иллюстративное фото Getty Images

В Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя".

Реклама:

Детали: Резников поблагодарил партнеров и отметил, что врагу не будет пощады.

Что предшествовало: В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

29 июня Министерство обороны Норвегии пообещало поспособствовать тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: оружиеРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
оружие
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Расследование ЮАР не нашло доказательств экспорта оружия из страны в РФ
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: