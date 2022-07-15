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ППО знищила чотири крилаті ракети, випущені по Дніпру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 23:32

Протиповітряна оборона України збила 4 крилаті ракети класу "повітря - поверхня" Х-101, випущені  росіянами по Дніпру.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро.

Пуски ракет Х-101 здійснювались із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год".

Деталі: Повідомляється, що кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

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Теми: війнаДніпро
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