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ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру

Валентина РоманенкоПятница, 15 июля 2022, 23:32

Противовоздушная оборона сбила 4 крылатые ракеты класса "воздух - поверхность" Х-101, выпущенные россиянами по Днепру.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "15 июля, около 22.00 часов, оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр.

Пуски ракет Х-101 осуществлялись из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из северной части Каспийского моря.

Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Схід".

Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть составляет более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч".

Детали: Сообщается, что несколько ракет попали по промышленному предприятию, по данным местной военной администрации есть погибшие и раненные, ущерб уточняется.

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Темы: войнаДнепр
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