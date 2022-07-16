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Доба на Сумщині: Росіяни обстріляли кілька громад, загинула людина

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 00:38
Доба на Сумщині: Росіяни обстріляли кілька громад, загинула людина
ФОТО: GETTY

Одна людина загинула в Глухівській громаді Сумщини через російські обстріли, ще четверо отримали поранення.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що в Глухівській громаді близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. Було 9 вибухів. Після 13:00 почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.

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Троє людей були поранені і в Білопільській громаді. Близько 14 години було 8 прильотів зі ствольної артилерії, близько 16 -  ще 8 вибухів від мінометів.  

По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів.

Середино-Будську громаду опівдні росіяни обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На Сумщині у п’ятницю автомобіль із двома цивільними підірвався на міні, один чоловік загинув, іншого госпіталізовано.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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