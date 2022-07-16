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Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 00:38
ФОТО: GETTY

Один человек погиб в Глуховской громаде Сумщины из-за российских обстрелов, еще четверо получили ранения.

Источник: председатель ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Отмечается, что в Глуховской громаде около десяти утра россияне открыли огонь из минометов. Было 9 взрывов. После 13:00 начался обстрел с реактивной артиллерии, более 20 прилетов.

Три человека были ранены и в Белопольской громаде. Около 14 часов было 8 прилетов из ствольной артиллерии, около 16 - еще 8 взрывов от минометов.

По Шалыгинской громаде после десяти утра было 10 минометных прилетов.

Середино-Будскую громаду в полдень россияне обстреляли из минометов, 4 взрыва.

Напомним: В Сумской области в пятницу автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине, один мужчина погиб, другой госпитализирован.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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