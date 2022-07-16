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МОУ: Лише 30% російських ударів були по військових цілях, решта — по цивільній інфраструктурі

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 04:45

70% ударів росіян спрямовані на цивільну інфраструктуру, і лише 30% припадають на військові об’єкти.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону, "Суспільне"

Пряма мова: "Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об’єкти, решта 70% росіяни свідомо б'ють по мирних містах".

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Деталі: Мотузяник  сказав, що Росія має бути визнана як країна-терорист і що зупинити цей терор можна лише знищуючи російські ракети, а тому Україні потрібне сучасне озброєння.

Нагадаємо:  Після знищення ЗСУ ворожого складу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро.

Теми: війнаРосія
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