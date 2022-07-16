МОУ: Только 30% российских ударов были по военным целям, остальные — по гражданской инфраструктуре
70% ударов россиян направлены на гражданскую инфраструктуру, и только 30% приходятся на военные объекты.
Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона, "Суспильне"
Прямая речь: "Россияне говорят, что поражают военные объекты. По статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам".
Детали: Мотузяник сказал, что Россия должна быть признана как страна-террорист и что остановить этот террор можно только уничтожая российские ракеты, а потому Украине нужно современное вооружение.
Напомним: После уничтожения ВСУ вражеского состава во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что уже пора уничтожать мосты через Днепр.