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МОУ: Только 30% российских ударов были по военным целям, остальные — по гражданской инфраструктуре

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 04:45

70% ударов россиян направлены на гражданскую инфраструктуру, и только 30% приходятся на военные объекты.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона, "Суспильне"

Прямая речь: "Россияне говорят, что поражают военные объекты. По статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам".

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Детали: Мотузяник сказал, что Россия должна быть признана как страна-террорист и что остановить этот террор можно только уничтожая российские ракеты, а потому Украине нужно современное вооружение.

Напомним: После уничтожения ВСУ вражеского состава во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что уже пора уничтожать мосты через Днепр.

Темы: войнаРосcия
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