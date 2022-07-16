У Нікопольському районі змінили час комендантської години – буде довша

З 16 липня у Нікопольському районі Дніпропетровської області збільшують тривалість комендантської години – відтепер вона розпочинатимуеться о 21:00 і закінчуватиметься о 5:00.

Джерело: начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Увага, відсьогодні комендантська година розпочинається о 21:00".

Деталі: Голова РВА також опублікував розпорядження про зміну тривалості комендантської години на території Нікопольської, Покровської, Марганецької міських, Токмаківської, Червоногригорівської селищних, Мировської, Першотравневої, Покровської сільських територіальних громад району.

Раніше в Нікопольському районі комендантська година починалася о 23:00 і закінчувалася о 5:00.

Передісторія:

Вранці 16 липня росіяни ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя, у результаті чого були пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Повідомлялося, що одна жінка отримала поранення, а двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир.

Згодом стало відомо, що у результаті обстрілу Нікополя загинули двоє людей.