У Нікопольському районі змінили час комендантської години – буде довша

З 16 липня у Нікопольському районі Дніпропетровської області збільшують тривалість комендантської години – відтепер вона розпочинатимуеться о 21:00 і закінчуватиметься о 5:00.

Джерело: начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Увага, відсьогодні комендантська година розпочинається о 21:00".

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Деталі: Голова РВА також опублікував розпорядження про зміну тривалості комендантської години на території Нікопольської, Покровської, Марганецької міських, Токмаківської, Червоногригорівської селищних, Мировської, Першотравневої, Покровської сільських територіальних громад району.

Раніше в Нікопольському районі комендантська година починалася о 23:00 і закінчувалася о 5:00.

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