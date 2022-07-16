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У Нікопольському районі змінили час комендантської години – буде довша

Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 15:38
Наслідки удару росіян по Нікополю вранці 16 липня. Фото ДСНС

З 16 липня у Нікопольському районі Дніпропетровської області збільшують тривалість комендантської години – відтепер вона розпочинатимуеться о 21:00 і закінчуватиметься о 5:00.

Джерело: начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Увага, відсьогодні комендантська година розпочинається о 21:00".

Деталі: Голова РВА також опублікував розпорядження про зміну тривалості комендантської години на території Нікопольської, Покровської, Марганецької міських, Токмаківської, Червоногригорівської селищних, Мировської, Першотравневої, Покровської сільських територіальних громад району.

Раніше в Нікопольському районі комендантська година починалася о 23:00 і закінчувалася о 5:00.

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Теми: Дніпропетровська областькомендантська година
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