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В Никопольском районе изменили время комендантского часа – будет длиннее

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 15:38
Последствия удара россиян по Никополю утром 16 июля. Фото ГСЧС

С 16 июля в Никопольском районе Днепропетровской области увеличивают продолжительность комендантского часа – отныне он будет начинаться в 21:00 и заканчивается в 5:00.

Источник: начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Внимание, с сегодняшнего дня комендантский час начинается в 21:00".

Детали: Глава РВА также опубликовал распоряжение об изменении продолжительности комендантского часа на территории Никопольской, Покровской, Марганецкой городских, Токмаковской, Красногригоревской поселковых, Мировской, Первомайской, Покровской сельских территориальных общин района.

Ранее в Никопольском районе комендантский час начинался в 23:00 и заканчивался в 5:00.

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Темы: Днепропетровская областькомендантский час
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