В Никопольском районе изменили время комендантского часа – будет длиннее

С 16 июля в Никопольском районе Днепропетровской области увеличивают продолжительность комендантского часа – отныне он будет начинаться в 21:00 и заканчивается в 5:00.

Источник: начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Внимание, с сегодняшнего дня комендантский час начинается в 21:00".

Реклама:

Детали: Глава РВА также опубликовал распоряжение об изменении продолжительности комендантского часа на территории Никопольской, Покровской, Марганецкой городских, Токмаковской, Красногригоревской поселковых, Мировской, Первомайской, Покровской сельских территориальных общин района.

Ранее в Никопольском районе комендантский час начинался в 23:00 и заканчивался в 5:00.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ