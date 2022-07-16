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Переселенцев не будут выселять на улицу из школ – Минреинтеграции

"Украинская правда"Суббота, 16 июля 2022, 18:23
Фото Минреинтеграции

Переселенцев, которых местные власти разместили в учебных заведениях, можно будет выселить только при предоставлении им альтернативного жилья.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "В преддверии нового учебного года в Минреинтеграцию начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные заведения хотят их выселять. По словам Ирины Верещук, за период с 7 по 13 июля на горячие линии Минреинтеграции поступило 312 таких сигналов. Не единичны случаи и того, что с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное убежище".

Детали: На межведомственном совещании по этому вопросу было решено, что местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев, а временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, людей, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года нужно обеспечены альтернативным жильем, пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселять их недопустимо.

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Темы: переселенцывойнаВерещук
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