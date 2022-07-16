ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності

Загарбницька війна Росії проти України нагадує про події восьмирічної давності, коли в небі над Донбасом був збитий пасажирський літак, і підкреслює необхідність притягнути винних до відповідальності.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166" - заявив Боррель.

Реклама:

"Загарбницька війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося вісім років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення справедливості" - йдеться у заяві.

Європейський Союз висловив сподівання, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення справдливості.

MH17 вилетів з Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня 2014 року і був збитий над контрольованою проросійськими бойовиками східною Україною, як стверджують міжнародні слідчі та прокурори, російською ракетою "земля-повітря".

ВІДЕО ДНЯ

Москва завжди заперечувала свою причетність і пропагувала низку альтернативних теорій, які міжнародні слідчі відкидали як не підкріплені доказами.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Вирок у справі проти трьох росіян та одного українця, які залишаються на волі, очікується пізніше цього року. Жоден з підсудних не з'явився в голландському суді.