ЕС в годовщину сбивания MH17 призывает привлечь виновных к ответственности

Захватническая война России против Украины напоминает о событиях восьмилетней давности, когда в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет, и подчеркивает необходимость привлечь виновных к ответственности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв убытия рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечении виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166" - заявил Боррель.

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"Захватническая война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло восемь лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления справедливости", - говорится в заявлении.

Европейский Союз выразил надежду, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению истинности.

MH17 вылетел из Амстердама в Куал-Лумпур 17 июля 2014 года и был сбит над контролируемой пророссийскими боевиками восточной Украиной, как утверждают международные следователи и прокуроры, российской ракетой "земля-воздух".

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Москва всегда отрицала свою причастность и пропагандировала ряд альтернативных теорий, которые международные следователи отвергали как не подкрепленные доказательствами.

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги продолжается с марта 2020 года.

Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не явился в голландском суде.