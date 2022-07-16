Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС в годовщину сбивания MH17 призывает привлечь виновных к ответственности

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 21:04
ЕС в годовщину сбивания MH17 призывает привлечь виновных к ответственности
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Захватническая война России против Украины напоминает о событиях восьмилетней давности, когда в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет, и подчеркивает необходимость привлечь виновных к ответственности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв убытия рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечении виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166" - заявил Боррель.

Реклама:

"Захватническая война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло восемь лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления справедливости", - говорится в заявлении.

Европейский Союз выразил надежду, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению истинности.

MH17 вылетел из Амстердама в Куал-Лумпур 17 июля 2014 года и был сбит над контролируемой пророссийскими боевиками восточной Украиной, как утверждают международные следователи и прокуроры, российской ракетой "земля-воздух".

ВИДЕО ДНЯ

Москва всегда отрицала свою причастность и пропагандировала ряд альтернативных теорий, которые международные следователи отвергали как не подкрепленные доказательствами.

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги продолжается с марта 2020 года.

Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не явился в голландском суде.

Темы: MH17ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
MH17
Дело МН17: Подала в отставку судья из Нидерландов, распространявшая теорию заговора
Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: