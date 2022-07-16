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Голова Сумської ОВА: Причин для зайвих хвилювань цими вихідними нема

Катерина ТищенкоСубота, 16 липня 2022, 23:42
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявляє, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними у мешканців області немає.

Джерело: Живицький у Facebook

Дослівно: "Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин.

Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20-кілометровій зоні від кордону.

Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає".

Деталі: Живицький зазначив, що загроза ракетних обстрілів з першого дня війни "як була, так і є".

"Але це не привід панікувати та виїжджати з міст", - підкреслив він.

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Що передувало: Міський голова Сум Олександр Лисенко 16 липня порадив мешканцям міста покинути його на вихідні.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко також закликав жителів виїхати подалі від кордону. "Схоже, нас чекають непрості вихідні", - заявив він.

У суботу ввечері президент Володимир Зеленський закликав українців не вірити фейкам і анонімним джерелам, зокрема щодо підготовки масованого російського ракетного удару по Україні.

Теми: Сумська областьвійна
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